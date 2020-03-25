Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşi Müge Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

Türk sporunda, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da rastlandı. Dün tedbir amaçlı hastaneye giden ve test yaptıran Gümüşdağ ve eşi Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

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