SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı - Spor
Spor, Güncel

Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşi Müge Gümüşdağ'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı.

25.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:55
Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı

Türk sporunda, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından üçüncü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'da rastlandı. Dün tedbir amaçlı hastaneye giden ve test yaptıran Gümüşdağ ve eşi Müge Gümüşdağ'ın Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Ayrıntılar geliyor...

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçe'de korona seferberliği! Yıldız isim, sosyal medyadan paylaştı Spor
F.Bahçe'de korona seferberliği! Yıldız isim, sosyal medyadan paylaştı
Terim'in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF'yi topa tuttu Spor
Terim'in koronaya yakalanması sonrası, Ece Üner TFF'yi topa tuttu
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı Spor
Messi ve Guardiola gönülleri fethetti! Bağışladıkları rakam alkış aldı
Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu Spor
Taraftarlardan Terim'e, sosyal medyayı sallayan destek videosu
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi Spor
Fatih Terim'in son durumu hakkında, kızı Buse'den yeni açıklama geldi
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti Spor
Fatih Terim'in koronavirüs tweeti tarihe geçti
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik, evinde karantinada olduğunu duyurdu
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Nihat Özdemir: Play-off gündemimizde yok
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Marcelo Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
Nijerya'da 2 futbolcu fidye için kaçırıldı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
MHK Başkanı Zekeriya Alp: Hiçbir hakemde koronavirüs belirtisine rastlanmadı
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, koronavirüsü yendi
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Merve Terim'den Fatih Terim paylaşımı: Kanıma dokunuyor, teker teker hesap sormak istiyorum
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Selçuk İnan'dan duygusal Fatih Terim mesajı: Hocam biz bu yolda birlikte yürüdük
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
Fenerbahçe, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'e transfer teklifinde bulundu
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
AFAD, Fatih Terim'e hakaret eden şahsı Gönüllülük Sistemi'nden çıkardı
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Linnes'in eşi Elisabeth Haugen: Norveç'e dönmek istiyorum
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Son Dakika: Trabzonspor'un koronavirüs testleri negatif çıktı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Milli boksör Serhat Güler'de koronavirüs bulgusuna rastlanmadı
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Arda Turan: Fatih Terim dimdik ayakta
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd'dan Donald Trump'ın ülkeye dönün çağrısına yanıt
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
Test yaptıran Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, hastaneye yatırıldı
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Ender Saraç Serdar Ortaç Serra Yılmaz
Spor Falcao Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir
Daha Fazla Türk Beşiktaş Açıklama Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son dakika: Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 15:57:02. #1.14#
title