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Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu

Son dakika: Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

28.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:31
Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu

UEFA Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi eleyen Türkiye'den Medipol yer aldı. Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisi ile eşleşti.

İLK MAÇTA 12 MART'TA

Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE;

Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhampton

Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

Inter - Getafe

Sevilla - Roma

Salzburg veya E. Frankfurt - Basel

LASK - Manchester United


Haber Videosu

: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu
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