Son dakika: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu
Son dakika: Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir'in son 16 turundaki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura çekiminde Portekiz temsilcisi Sporting CP'yi eleyen Türkiye'den Medipol Başakşehir yer aldı. Başakşehir son 16 turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.
İLK MAÇTA 12 MART'TA
Son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta oynanacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk şehrinde yapılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ DİĞER EŞLEŞMELER ŞÖYLE;
Başakşehir - Kopenhag
Olympiakos - Wolverhampton
Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk
Inter - Getafe
Sevilla - Roma
Salzburg veya E. Frankfurt - Basel
LASK - Manchester United
Haber Videosu: Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag oldu
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Çok iyi kura bence çeyrek final görürCevap Yaz Yayından Kaldır
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arsenal nerde mesut neder ne ara elendiniz lan hasta etme arsenal adamı !!!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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inşallah çeyrek finale çıkar şimdiden başarılar dilerimCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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hükümetin büyük başarısı tüm dertlerimizi çüzdüCevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
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Derin başakşehir işbaşında. . Üliminatii. . Şaka şaka güzel kura. . Çeyrek final şimdiden hayırlı olsun. .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bugünün tebessum ettiren tek-haberiCevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun size, Okan''ın Aslanları. .Cevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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yenerizCevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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Güzel kura çeyrek finale çıkarsa şaşırmamCevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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başakşehir çeyrek finalde ! tebrikler çocuklar !Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır