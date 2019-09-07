Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile ticaret hacmini artırmak için yol haritasını Salı günü netleştireceğiz
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile yaptığı görüşme hakkında, "ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık. Sonuçları Salı günü yapacağımız görüşmede ele alacağız ve yol haritasını netleştireceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Türkiye ziyaretiyle ilgili konuştu. Ziyaretin sonuçlarının Salı günü yapılacak görüşmede ele alınacağını söyleyen Pekcan, bu görüşmede yol haritasının da netleşeceğini söyledi.
Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:
Görüşmede ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık. Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara'da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz.
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