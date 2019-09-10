Son Dakika: Bakan Pekcan: ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için öncelikli sektörleri belirledik

10.09.2019 12:10

Türkiye ile ABD arasındaki ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırmak için her iki ülkede bir süredir görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'li mevkidaşı Wilbur Ross'la görüşme yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer , otomotiv, otomotiv yan sanayi, sivil havacılık, makine, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik" açıklamasında bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER OLARAK BELİRLEDİK"

"100 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için görüştük. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek karşılıklı ticaret artıracağız. ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu bazı sektörleri yapılacak çalışmalarda öncelikli sektörlerimiz olarak belirledik. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim. mobilya, mermer , otomotiv, otomotiv yan sanayi, sivil havacılık, makine, kimya, çimento ve lojistik sektörlerinin ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik.

"SEKTÖREL KOMİTELER KURULMASINA KARAR VERDİK"

Başta çelik olmak üzere karşılaştığımız problemleri kendilerine ilettik. Ülkelerimizin ticaret bakanlıkları başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdik. Bu komiteler sonuç odaklı çalışacak ve bu çalışmanın meyvesini bir an önce almak üzere iş birliği içinde hareket edeceğiz. Sonuç odaklı yaklaşımımızı en kısa zamanda eyleme geçirerek karşılıklı ticaret artırma amacındayız."

Pekcan'dan sonra söz alan Wilbur Ross ise şu açıklamaları yaptı:

"43 AMERİKALI, 52 TÜRK FİRMASIYLA GÖRÜŞTÜK"

"Her iki taraf kendi ticaret hacmini artıracak. Bu doğrultuda 5 günü Türkiye'de geçirdik. 43 Amerikalı, 52 tane Türk firmasıyla görüşmeler yaptık. Türkiye'de yatırımı olan 43 ABD'li firmayla bir araya geldik ve ABD'de iş yapmak isteyen 52 Türk firmasıyla görüşmeler yaptık."