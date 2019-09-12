Son Dakika: Bakan Albayrak'tan Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk yorum

12.09.2019 17:58

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın İstanbul'da düzenlenen 10. yıl davetinde konuştu. Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararıyla ilgili olarak, "Etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz" dedi.

Albayrak'ın konuşmalarından satır başları:

"GEÇMİŞTEKİ BAŞARILARI GELECEĞE TAŞIMALIYIZ"

"Geçmişteki başarıları takdir etmekle birlikte bunları geleceğe taşımalıyız. Küresel ve bölgesel anlamda 10 yıl öncesine göre çok daha farklı konumdayız. Ticaret savaşlarının yaşandığı AB ile konjöktürden geçerken ihtiyatlı politikalarımıza devam ediyoruz.

"ELDE ETTİĞİMİZ KAZANIMLARI GÖRECEĞİZ"

Geçen yıl Ağustos ayında maruz kaldığımız süreçleri geride bıraktık. Çok sayıda tedbir setini devreye aldık. Yeni ekonomi programının bir yılını geride bıraktık farklı senaryolara rağmen başarılı şekilde uyguladık. Tarihin en büyük küresel ataklarını yaşadığımız son bir yılda elde ettiğimiz kazanımları göreceğiz.

"YILI POZİTİF BİR BÜYÜME RAKAMI İLE KAPATACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Yeni ekonomik programın bir yılını geride bıraktık. Yılı pozitif bir büyüme rakamı ile kapatacağımıza inanıyoruz. Hem ÜFE hem TÜFE'de tek haneli rakamları bir yıl geçmeden görmüş olacağız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin belki de en büyük cari fazlasını göreceğiz. Merkez Bankası'nın faiz kararının etkilerini önümüzdeki günlerde göreceğiz."

POLİTİKA FAİZİ 19,75'TEN 16,50'YE ÇEKİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Eylül ayı faiz kararını bugün 14.00'da açıkladı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Murat Uysal başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 325 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.

TEMMUZ'DA DA FAİZ İNDİRMİŞTİ

Merkez Bankası, Temmuz ayında politika faizini 425 baz puan indirerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmişti. 4,5 yıllık aranın ardından ilk kez faiz indirimi gerçekleşmişti.

İKİ AYLIK İNDİRİM 725 BAZ PUAN OLDU

Merkez Bankası Temmuz'un ardından Eylül ayında da üst üste faiz indirimine gitmiş oldu. İki ayda toplam indirim 725 baz puanı buldu.