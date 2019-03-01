Son Dakika! Bakan Albayrak: Merkez Bankası Rezervleri 100 Milyar Doların Üzerine Çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak dengelenme sürecinin her alanda etkisini göstermeye başladığını belirterek, "Merkez Bankasının brüt rezervleri 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

Albayrak şu açıklamayı yaptı:

"6 AYDA 16 MİLYAR DOLAR ARTTI"

"Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankasının brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı."