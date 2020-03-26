Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların verdiği taahhütlerin takipçisi olunacağını belirterek, "Vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler" dedi.

Türkiye'de koranavirüsün etkilerini azaltmak için kamu ve özel bankalar tedbir paketlerini açıklayarak, vatandaşların ve şirketlerin kredi ödemelerini erteleme kararı aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konu hakkında sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, bankaların taahhütlerinin takip edileceğini söyledi. Vatandaşlara da seslenen Albayrak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na şikayette bulunabileceklerini ifade etti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz. Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler."

Albayrak'ın yaptığı paylaşım şöyle: