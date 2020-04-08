Son dakika: Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayali gerçek oluyor Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yükselmeye devam ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin son durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Albayrak, 70 yıllık stratejik nükleer hayalinin gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor" ifadelerini kullandı. Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimizgerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." FOTOĞRAFLARI DA PAYLAŞTI Albayrak inşaata ilişkin son durumu anlatan fotoğrafları da paylaştı. İşte Akkuyu NGS'den görüntüler: