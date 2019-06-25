Son Dakika! Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis'te kabul edildi

Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek.

ASKERLİK SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

CUMHURBAŞKANI 5 YILA KADAR UZATABİLECEK

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

130 BİN KİŞİNİN TERHİS OLMASI BEKLENİYOR

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.