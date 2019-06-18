Son Dakika! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi
Son dakika! Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.
Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.
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