Son Dakika! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi

Son Dakika! Askerliği 6 aya düşüren madde TBMM'de kabul edildi

Son dakika! Askerlik süresini 6 aya düşüren madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'na askerlik süresini değiştirme yetkisi veren 5. madde ortak önergeyle değiştirildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et