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Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor

Son dakika: Petrol fiyatlarında yaşanan değer kaybı nedeniyle motorinin litre fiyatında indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorine 21 kuruş indirim bekleniyor.

16.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:56
Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya liderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil üretim kesintisine gitme kararı da fiyatları etkilemedi. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda hala 27 dolar seviyelerinde bulunuyor. Petrol fiyatındaki düşüş de akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ederken, motorinde büyük bir indirim gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 21 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardında motorinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,34 liradan 5,13 liraya inecek. Motorinin litresi Ankara'da 5,42 liradan 5,21 liraya, İzmir'de ise 5,44 liradan 5,23 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor
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Ekonomi Manşet

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