Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

25.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:17

Süper Ligin 12. haftasında Antalyaspor, evinde Gaziantep'i konuk etti. Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep'in golünü 37. dakikada Papy Djilobodji kaydederken, Antalyaspor'un golü 83. dakikada Nazım Sangare'den geldi. Bu skorla Antalyaspor, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile 4 hafta sonra ilk kez puan sevinci yaşadı.

ANTALYASPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti. Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Denizlispor'u ağırlayacak.