Haberler » Spor » Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı - Spor

Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.

25.11.2019 21:59 | Son Güncelleme: 25.11.2019 22:17
Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı

Süper Ligin 12. haftasında , evinde 'i konuk etti. 'in yönettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep'in golünü 37. dakikada Papy Djilobodji kaydederken, Antalyaspor'un golü 83. dakikada Nazım Sangare'den geldi. Bu skorla Antalyaspor, yeni teknik direktörü Stjepan Tomas ile 4 hafta sonra ilk kez puan sevinci yaşadı.

ANTALYASPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Antalyaspor, puanını 12'ye, Gaziantep ise 16'ya yükseltti. Antalyaspor, gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep ise Denizlispor'u ağırlayacak.


Haber Videosu: Antalyaspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.