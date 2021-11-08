Son dakika: Altının gram fiyatı 571 lirayla rekor kırdı

Güne 565 liradan başlayan altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle birlikte rekor tazeledi. Gram altın 571 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Altının gram fiyatı saat 16.40 itibarıyla 569 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 933 liradan, cumhuriyet altını ise 3.803 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.818 dolar seviyesinde bulunuyor.

ALTININ ONS FİYATINI DESTEKLEDİ

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.815 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Makroekonomi veri tarafında bugün Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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