Son dakika... Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam

Son dakika... Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı. Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Fenerbahçe, İngiliz stoper Steven Caulker ile anlaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İbrahim Selim Kerem Kamışlı Haluk Bilginer
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:56:15. #1.15#

title