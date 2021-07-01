Son dakika... Altay'ın ilk transferi Ceyhun Gülselam

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi.

Süper Lig'e 18 yıl sonra yükselen Altay, dış transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Daha önce Bodrumspor'dan golcü Ozan Sol'la prensipte anlaşmasına rağmen henüz resmi açıklamayı yapmayan siyah-beyazlı ekip, Alanyaspor'dan ayrılan gurbetçi ön libero Ceyhun Gülselam'ı 1 yılı opsiyonlu 2 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor, Hannover 96, Karabükspor ve Alanyaspor'da görev yaptı. Sağlık kontrülünden geçirilen futbolcuyla ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı