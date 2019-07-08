Son Dakika! AK Partili Muş yeni ekonomi paketinin detaylarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ekonomide yeni düzenlemeler içeren 32 maddelik kanun teklifinin detaylarını açıkladı. AK Partili Muş, Varlık Barışının süresini 6 ay daha uzatmayı ve yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini ifade etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Bugün AK Parti olarak yeni bir teklif veriyoruz. Teklifimiz 32 maddeden oluşmaktadır. Bazı bilgiler vermek istiyorum.

Bu paketimizin içerisinde varlık barışının süresini 6 ay daha uzatmayı teklif ediyoruz. Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Zorunlu karşılıklarla ilgili yine pasif tarafına değil aktif tarafına da bakmak suretiyle Merkez Bankası'na bazı yetkiler vermeyi teklif ediyoruz."

TEKLİFTE MERKEZ BANKASI YEDEK AKÇESİNİN YÜZDE 10 OLARAK AYRILMASI DA VAR

Mehmet Muş, teklifte TCMB Yedek Akçesi'nin yüzde 10 olarak ayrılmasının da yer aldığını kaydetti. Muş "Merkez Bankası'nın kanununda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranları Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz. Yüzde 10 olarak yedek akçenin ayrılmasını teklif ediyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş

"YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCININ 50 TL'YE ÇIKARILMASINI SUNDUK"

Yurt dışına çıkış harcının 15 TL'den 50'ye çıkarılmasını teklif ettiklerini belirten Muş "Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılması için düzenleme getiriyoruz. İstanbul Yaklaşımı benzeri bir sistem. 2 yıllık sürede şirketler müracaat etmesi halinde belli başlı teşvikler olacak ve borçlar yapılandırılacaktır" diye konuştu.

"KLONLANMIŞ TELEFONLAR 4 AY İÇERİSİNDE KULLANIMA KAPATILACAK"

Muş ayrıca, "Klonlanmış telefonların, 4 ay içerisinde kullanıma kapatılacak. Bunların sisteme dahil olabilmesi için, vatandaşlar 1 yıl içerisinde müracaat edip 250 lira yatırmaları halinde entegre edilecektir." dedi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğine de değinen Muş, "Biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı'nın görev değişikliğiyle alakalı farklı açıklamalar yapılıyor. 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın maddesinde değişiklik yapılıyor. Şöyle bir ifade var. "Cumhurbaşkanında süreli atanan kamu yöneticileri, görevden alma gerekçeleri yanında, kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süresi tamamlanmadan görevden alınabilirler.

Yapılan 703 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK'nın ek 35'inci maddesinde düzenleme yapılması suretiyle, cumhurbaşkanına böyle bir yetki tamamlanmaktadır. Yapılan uygulama hukukidir. Herhangi bir tartışma söz konusu değildir." dedi.