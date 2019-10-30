Son dakika: Adalet Bakanı Gül: ABD Temsilciler Meclisi'nde çıkan karar bizim için yok hükmündedir

30.10.2019 11:08

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal tasarılara sert tepki gösterdi. Alt meclis olarak bilinen Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak kabul etmesinin ardından Barış Pınarı Harekatı'yla da ilgili olarak Türkiye'ye ekonomik yaptırımı öngören tasarının geçmesiyle ilgili olarak "Bizim için yok hükmündedir" dedi.

"BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Adalet Bakanı Gül, "Beyhude bir girişimdir. Dün çıkan karar bizim için yok hükmündedir. Soykırımdan bahsedenler önce dönüp kendi tarihlerine baksınlar." dedi.

AVUKATLAR İÇİN YENİ DÖNEM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ayrıca, "Önümüzde çalışmalarına başladığımız bir çalışma alanı da avukatların bürolarında duruşmalara katılabilmesidir. Yapacağımız çalışmayla duruşma salonuyla entegre edilecek bir sistemle hakim, tanımlı avukatı duruşmaya bizzat gelmeksizin duruşmayı icra edeceği bir sisteme geçeceğiz" dedi.