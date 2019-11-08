Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!

08.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:35

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 19 puanla lider durumda bulunan A Milli Takımımız, 14 Kasım'da İzlanda, 17 Kasım'da da Andorra ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçlar öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş, 2020'yi çağrıştırması nedeniyle aday kadroyu saat 20.20'de açıkladı.

İşte kritik maçların kadrosunda yer alan futbolcular:

Kaleci: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Mert Çetin, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım

Orta saha: Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Emre Kılınç, Hakan Çalhanoğlu, Ömer Bayram

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takım'a davet edilen futbolcular, kulüp takımlarıyla hafta sonunda oynayacakları maçların bitiminin ardından, mümkün olan en kısa sürede Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 11 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te bu tesisteki Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki bir basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, kampın ilk antrenmanını da aynı gün Riva'da gerçekleştirecek.

İZLANDA MAÇI ALİ SAMİ YEN'DE

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 13 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, İzlanda maçının son provasını da 19.30'da bu statta yapacak. Türkiye-İzlanda karşılaşması 14 Kasım Perşembe günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

ANDORRA-TÜRKİYE MÜCADELESİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

A Milli Takım, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan Barcelona'ya seyahat edecek, ardından da Andorra'ya geçecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.30'da (TSİ 21.30) maçın oynanacağı Estadi Nacional (Ulusal Stadyum)'da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Andorra maçı öncesindeki son çalışmasını da 20.00'de (TSİ 22.00) bu stadyumda yapacak. Andorra-Türkiye arasında 17 Kasım Pazar günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) oynanacak müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak. A Milli Takım kafilesi, Andorra maçının ardından kara yoluyla Andorra'dan Barcelona'ya geçecek, buradan da Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'a dönecek."