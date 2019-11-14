Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu

14.11.2019 18:27 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:46

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak. Milliler, rakibi karşısında puan alması halinde EURO 2020 biletini alacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi iki takımın ilk 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Bjarnason, Sighthorsson, G. Sigurdsson, Finnbagoson, Arnason, Traustason, Bödvarsson, A. Skulason

MİLLİLERİN 577. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 577. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 134 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.

13. RANDEVU

Milli Takım, İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. 11'i resmi, 1'i özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 2 kez mağlup etti. 8 kez İzlanda'ya mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu'nun dördüncü maçında 11 Haziran'da oynanan müsabakayı Türkiye 2-1 kaybetmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 61. MİLLİ HEYECANI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 60 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.