Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı'nda, korkulan olmadı. Bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan son koronavirüs test sonuçları sonuçları negatif çıktı.

Ay yıldızlıların 11 Kasım'da oynadığı Hırvatistan maçı sonrası karşılaşmada 45 dakika forma giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın korona olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrası millilerde büyük panik yaşanırken, ertesi gün 12 Kasım'da yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Milli Takımımız, bu akşam UEFA Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.