Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

15.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:59
Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı

Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu öğrenildi.

A Milli Futbol Takımı'nda, korkulan olmadı. Bu akşam oynanacak Rusya maçı öncesi yapılan son koronavirüs test sonuçları sonuçları negatif çıktı.

Ay yıldızlıların 11 Kasım'da oynadığı Hırvatistan maçı sonrası karşılaşmada 45 dakika forma giyen Hırvat stoper Domagoj Vida'nın korona olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişme sonrası millilerde büyük panik yaşanırken, ertesi gün 12 Kasım'da yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Milli Takımımız, bu akşam UEFA Uluslar Ligi kapsamında Rusya ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Kamala Harris Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Mert Fırat Didem Soydan Aydemir Akbaş
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Lance Stroll Abdullah Avcı
Daha Fazla Kasım Karabağ Otomobil Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nda, Rusya maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 15:59:41. #1.14#
title