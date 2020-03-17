Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.
Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında birçok işletme faaliyetlerine ara verirken Hazine ve Maliye Bakanlığı da işvereni rahatlatmak adına gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresini 31 Mart'tan 30 Nisan gün sonuna uzattı.
Dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve Türkiye'de 47 kişide görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla üst üste tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında insanların toplu halde bulunduğu birçok işletmeye kapatma kararı geldi.
Kapatma kararının ardından ekonomi anlamda zorluk çeken işletmeleri ve işverenleri rahatlatacak adım Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.
GELİR VERGİSİ ÖDEME SÜRESİ UZATILDI
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.
Karar Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleriyle duyuruldu.
NE OLMUŞTU?
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mart saat 10.00 itibarıyla pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Dün yayınlanan kararla da 17 Mart gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak. STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de aynı saatten itibaren ertelenecek.
Haberin Videosu: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı