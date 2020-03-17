Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında birçok işletme faaliyetlerine ara verirken Hazine ve Maliye Bakanlığı da işvereni rahatlatmak adına gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresini 31 Mart'tan 30 Nisan gün sonuna uzattı. Dünyada 7 binden fazla insanın ölümüne neden olan ve Türkiye'de 47 kişide görülen koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla üst üste tedbirler alınıyor. Bu tedbirler kapsamında insanların toplu halde bulunduğu birçok işletmeye kapatma kararı geldi. Kapatma kararının ardından ekonomi anlamda zorluk çeken işletmeleri ve işverenleri rahatlatacak adım Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi. GELİR VERGİSİ ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı. Karar Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan paylaşımda "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleriyle duyuruldu.