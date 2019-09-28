Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak

28.09.2019 14:45

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bodrum'da kaçak yapılar ve depreme dair açıklamalar yaptı. Kurum, "Türkiye'de imar planına uymayan 21 bin kaçak yapı tespiti gerçekleştirdik. Bu yapıların 8 bini sahil kesiminde yer alıyor. Bunların 850'ye yakınını bugün itibarıyla yıktık. Kararlı şekilde de diğer kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Kurum, Bodrum'da 19 projenin 10'unda yıkımın başladığını duyurdu.

"İSTANBUL'DA 20 BİNA AĞIR HASARLI"

İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuşan Kurum, "20 bina ağır hasarlı, 58 bina az hasarlı" diye konuştu.

"14 OKUL İÇİN KARAR YARIN AÇIKLANACAK"

Kurum, İstanbul'da 14 okuldaki incelemenin hafta sonu tamamlanacağını ve okullarla ilgili kararın yarın duyurulacağını kaydetti.

"İSTANBUL'DA 10 BİN TOPLANMA ALANI VAR"

İstanbul'da toplamda 10 bin toplanma alanı olduğunu belirten Kurum, "Millet bahçeleri projesi aynı zamanda depremde toplanma alanlarıdır. Stadyumlarımız toplanma alanıdır. Birçok kamu kuruluşu binası, okullarımızın yüzde 92'si yenilendi" şeklinde konuştu.