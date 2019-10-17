2020 yılında kamuya 60 bin personel alınacak

17.10.2019 10:59

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenledi. Bütçenin bugün TBMM'ye sunulacağını açıklayan Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini 138,9 milyar TL belirlediklerini dile getirdi. Ağbal, 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacağını da müjdeledi.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları:

"Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri. Bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amacımız olacak. 2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde tesisi olacaktır. 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörüldü. Bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak öngörüldü.

"BÜTÇENİN YÜZDE 16'İ EĞİTİME GİTMİŞ OLACAK"

Büyüme hedefi yüzde 5, enflasyon hedefi yüzde 8,5. İhracat hedefi 190 milyar dolar. Bütçeden eğitime ayrılan kaynağı artırıyoruz. 2020'de 176,1 milyar lirayı eğitime ayırıyoruz. Bütçenin yüzde 16,1'i eğitime gitmiş olacak. Öğrencilerimize eğitim desteği olarak toplam 26,4 milyar lira ayrıldı. Bunun 12,5 milyar lirası burs ve öğrenim kredisi olacak.

"TARIMA AYRILAN KAYNAĞI 33,4 MİLYAR LİRAYA ÇIKARDIK"

Tarıma ayrılan kaynakta önemli artışa giderek miktarı 33,4 milyar liraya çıkardık, tarımsal destekleme programları için de 22 milyar lira ayırdık. Reel sektör destekleri 2020 yılında da devam edecek. Bu desteklere bütçeden ayırdığımız kaynağı 44,5 milyar liraya çıkarıyoruz.

"2020 YILINDA KAMUYA 60 BİN ALINACAK"

Kamu ve özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına bütçeden 5,5 milyar lira kaynak ayrıldı. 2020 yılında kamuya 60 bin yeni personel alınacak. 2020 yılı bütçesinden BES'e 5,1 milyar liralık bir kaynak ayırdık. Yürütülen operasyon dahil savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan her türlü kaynağı öngördük, ilave gerekirse karşılayacak gücümüz var."