Son Dakika: Kripto Tosuncuk'a bir kötü haber daha! Abisinden sonra kız kardeşi de yakalandı

Son dakika: 2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer yakalandı. Özer'in abisi ve aynı zamanda ortağı olan Güven Özer de sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.

Türkiye'nin gündemine oturan Thodex vurgununu gerçekleştirerek 2 milyar dolarla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından Kocaeli'de yakalanarak gözaltına alındı.

ABİSİ DE YAKALANMIŞTI

Faruk Fatih Özer'in firari olarak aranan ağabeyi Güven Özer de dün gece İstanbul Pendik'te yakalanarak gözaltına alınmıştı. Güven Özer ve Serap Özer de ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

"BİZİ DE VURUP GİTTİ"

Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer konuyla ilgili konuşmasında, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurt dışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" ifadelerini kullanmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Önceki gün başlatılan ve devam eden çalışmalarda onlarca şüpheli yakalanmış, şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı İnterpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılmıştı. İki gözaltı ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 69'a yükseldi.