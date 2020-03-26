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Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR, Ekonomi, Güncel

Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak 32 bin yeni sağlık personeli alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi. Bugün resmen başlayan başvurular koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece elektronik ortamdan yapılacak.

26.03.2020 09:51 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:22
Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 32 bin yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı. Bugün resmen başlayan başvurular 30 Mart tarihine kadar sürecek.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDAN ALINACAK

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler" dedi.

FİZİKEN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEYECEK

Bakan Selçuk koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

14 BİN PERSONELİN KADRO DAĞILIMI

14 bin sürekli işçinin 10 bin 998'i temizlik, 2 bini silahsız güvenlik görevlisi, bini klinik destek elemanı ve 2 aşçıdan oluştu.

Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı

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14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı!

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