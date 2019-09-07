12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti

07.09.2019 16:22

Turnuvanın 1. turunda istediği sonucu alamayan ve 2. tura kalamayan 12 Dev Adam, klasman maçlarında boy gösteriyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu'nda Karadağ ile karşı karşıya geldi.Milliler, ilk maçında Karadağ'ı 79-74 mağlup etti. Ersan'ın olmadığı, Furkan ve Sertaç Şanlı'nın sakatlandığı maçta son 5 dakikada ilk kez öne geçen 12 Dev Adam, maçı galip bitirdi.

12 Dev Adam, O Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 9 Eylül Pazartesi günü Yeni Zelanda ile yapacak. Klasman gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.