Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri
Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında GSYH'nin 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.
GSYH'NİN 1,08 TRİLYON DOLARA YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİYOR
11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.
4,3 MİLYON EK İSTİHDAM HEDEFLENİYOR
Planda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.
Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı
Son Dakika Haberleri