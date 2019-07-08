Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

GSYH'NİN 1,08 TRİLYON DOLARA YÜKSELTİLMESİ HEDEFLENİYOR

11. Kalkınma Planı'na göre, 2023 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

4,3 MİLYON EK İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Planda, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizliğin yüzde 9,9'a düşürülmesi, 4,3 milyon ek istihdam yaratılması hedefleniyor.