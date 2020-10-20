Solucan gübresi Sasonlu çiftin geçim kaynağı oldu
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Solucan gübresi Sasonlu çiftin geçim kaynağı oldu

20.10.2020 16:08 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:13
Solucan gübresi Sasonlu çiftin geçim kaynağı oldu

Batman'ın Sason ilçesinde Suzan Kılıç, yaşadığı binanın zemin katında kurduğu solucan çiftliğinde 6 ayda 1 buçuk ton organik solucan gübresi elde ediyor.

Batman'ın Sason ilçesinde Suzan Kılıç, yaşadığı binanın zemin katında kurduğu solucan çiftliğinde 6 ayda 1 buçuk ton organik solucan gübresi elde ediyor. Kurs hocasının tavsiyesi üzerine bu işe başlayan Kılız, destek verilmesi halinde tesisini büyütmeyi hedefliyor.

Büro yönetimi ve yönetici asistanı bölümü mezunu Suzan Kılıç, eşi Bülent Kılıç ve ailesinin desteğini alarak yüz bin kırmızı Kaliforniye solucanı ile başladığı işine, şimdi iki milyon solucanla 1,5 ton gübre paketleyip çiftçilere satılıyor. Atanmayı bekleyen Kılıç çifti, organik solucan gübresi üreterek kendilerini geçindiriyor. İki yıl önce KOSGEB kurs hocasının kendisine solucan gübresi üretme işini önerdiğini aktaran Suzan Kılıç, tamamen organik solucan gübresinin uygulandığı bitkilerde ciddi oranda verim artışı sağlandığını söyledi. Kılıç, "İki yıl önce KOSKEB kursuna katıldığımda kurs hocam bana solucan gübresi üretme işini önermişti. Yaklaşık bir yıl araştırma yaptım ve organik solucan gübresi hakkında bilgi sahibi oldum. Eşimle birlikte yaptığımız araştırma sonucu solucan çiftliği kurmaya karar verdik. Eşimin desteği ve ailemin desteği ile bu işe girdim. Başlangıçta 100 bin olan solucan sayımız, şimdi iki milyonu aştı. Bölgemizde organik olmayan kimyasal gübrelerin kullanılması yüzünden toprağın verimliliği her geçen gün azalmaktadır. Organik solucan gübresi toprağın verimliğini arttırmak, asitli, kumlu toprakların parçacıklarını birbirilerine bağlar, ağır killi topraklarda parça bağlılığını gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır. Bitki tarafından kullanılmayan fosfor, potasyum, demir gibi bitki besin elementlerini toprakta çözünür hale getirerek bitki tarafından alımını kolaylaştırır. Kısa sürede daha fazla verim ve gübre toprağa karıştığında, toprak bitki besin maddeleri yönünden zenginleşir ve verimliliği artar. Bitkiyi hem besliyor hem de koruyor. Solucan gübresi ayrıca bitkinin büyüme hızını arttırır. Çiftçilerimize solucan gübresini öneriyoruz" dedi.

Restoran ve kafe gibi iş yerlerinden çay posası, yumurta kabuğu, sebze ve meyve gibi atıkları toplayarak, tesisinde solucanlara mama olarak veren Kılıç ailesi, daha fazla üretim elde etmek için tesislerini büyütmeyi hedefliyor. - BATMAN

Solucan gübresi Sasonlu çiftin geçim kaynağı oldu
Solucan gübresi Sasonlu çiftin geçim kaynağı oldu
Solucan gübresi Sasonlu çiftin geçim kaynağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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