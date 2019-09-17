SoloTürk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti

17.09.2019 11:56

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk'ün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılışı yapılan TEKNOFEST Festivali'ndeki uçuşu nefes kesti.

İZLEYENLER HEYECAN DOLU ANLAR YAŞADI

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapılarını ziyaretçilere açtı. Açılışın ardından Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Açılış alanında toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki hareketlerini büyük bir merakla izledi. Gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

TEKNOFEST KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bu sabah itibariyle ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 6 gün sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Türkiye'ninbüyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST kapsamında çeşitli yarışmalar, gösteriler yapılacak. Festival 22 Eylül tarihinde sona erecek.

3 MİLYON LİRADAN FAZLA ÖDÜL DAĞITILACAK

Festivale hem dünya hem de Türkiye'den insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalar için 122 ülkeden 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Finallerde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı. Yarışmada derece yapanlara toplamda 3 milyon liradan fazla ödül dağıtılacak.

TEKNOFEST'ten görüntüler;

Kaynak: İHA