Roberto Soldado ve Mehmet Topal, Valencia'nın Efsaneler Maçına Çağrıldı

Valencia Kulübü, daha önce formasını giyen ve başarılarıyla tarihte iz bırakan isimleri onore ederek efsaneler maçına davet etti. 24 Mart'ta Mestalla'da düzenlenecek Valencia CF Efsaneler ekibi ile İspanyol Futbolu Efsaneleri seçmesini bir araya getirecek özel ve anlamlı gösteri maçı için Mehmet Topal'a gelen davet mektubunun yanı sıra Fenerbahçe'nin bir başka oyuncusu Soldado da davet aldı.

MEHMET TOPAL SAHADA YER ALAMAYACAK

Golcü oyuncu, İspanyol Futbolu Efsaneleri karmasına seçildi. Milli takımdan sakatlığı nedeniyle çıkarılan Mehmet Topal; Valencia'nın düzenlediği ve tarihinde iz bırakan isimleri özel davet ettiği efsaneler maçında sakatlığı nedeniyle oynayamasa bile eski kulübünün davetine katılmak ve kutlamalarda yer almak için gitmeyi planlıyor.

TARAFTARLARI SELAMLAYACAK

Valencia taraftarlarının çok sevdiği bir isim olan Mehmet Topal, kendisini sembolik olarak da olsa sahada tekrar görmek isteyen Valencia taraftarları için 5 dakikalığına da olsa sahaya girip taraftarları selamlayacak. Soldado ise İspanya futbolunun efsaneleri arasında gösterilmekten dolayı büyük mutluluk yaşarken 24 Mart'taki gösteri maçında takım arkadaşına karşı rakip olacak.

Kaynak: DHA