Sol bek arayan G.Saray, Terim'in raporu doğrultusunda Caner Erkin'i gündemine aldı Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Beşiktaş'ta düşünülmeyen Caner Erkin'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eski oyuncusuna teklif götürdü.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldızına gözünü dikti. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçilen yıldız isim için, yapılan teklif de ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı ekibin, ekonomik olarak küçülmeye giden Beşiktaş ile sözleşme yenilemeye yanaşmayan Caner Erkin'e, iki yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

SARACCHİ'YE ALTERNATİF OLACAK

Savunma hattını şekillendirmek isteyen Galatasaray, Marcelo Sarachhi'nin yanına bir takviye istiyor. Sarı-kırmızılılar, Caner Erkin'in Uruguaylı sol beke alternatif olmasını planlıyor.

TERİM'İN RAPORUNA GÖRE AKSİYON

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun yerine sol bek arayışlarında olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar eski yıldızını gündemine aldı.

CANER'İN KARARI BEKLENİYOR

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in kariyeri hakkında alacağı karar bekleniyor. 31 yaşındaki oyuncu, 2009/10 sezonunda CSKA Moskova'dan kiralık olarak Galatasaray'da ter dökmüştü.

(Sabah)