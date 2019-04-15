Soğan Fiyatları El Yakarken, Paylaşılan Bir Görüntü Kafa Karıştırdı

Soğan fiyatları gündemdeki yerini korurken sosyal medyada paylaşılan bir kare büyük tartışma yarattı.

UZUN SÜREDİR BEKLETİLEN SOĞANLAR ÇİMLENMİŞ

Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüde tonlarca soğanın bir alanda tutulduğu görülüyor. Uzun süredir bekletildiği anlaşılan soğanların çimlenmiş olması da dikkatlerden kaçmadı.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Fotoğraf karesi özellikle AK Parti'ye yakın sosyal medya hesaplarında paylaşım rekoru kırıyor.

İşte paylaşım rekoru kıran o görüntü;