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Sofiane Feghouli Avrupa'daki 2. golünü kaydetti

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Sofiane Feghouli Avrupa'daki 2. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Lokomotiv Moskova'ya karşı attığı golle bu sezon Avrupa'daki maçlarda ikinci gol sevincini yaşadı.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Lokomotiv Moskova'ya karşı attığı golle bu sezon Avrupa'daki maçlarda ikinci gol sevincini yaşadı.

Uefa Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Mücadelede sarı-kırmızılıların tek golünü Sofiane Feghouli kaydetti. Müsabakanın 43. dakikasında sahneye çıkan Sofiane Feghouli ceza yayından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Avrupa kupalarındaki ikinci gol sevincini yaşadı. Cezayirli futbolcu daha önce St. Johnstone deplasmanında da bir gol atmıştı. Başarılı futbolcunun bu sezon Süper Lig'de 1 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Sofiane Feghouli 71. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

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