Sochi ve Adler Limanlarının Yük Taşımacılığına Açılması Talebi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölge ihracatçılarının, Sochi Limanı ile ona 20 kilometre mesafede bulunan ve onun kadar önemli olan Adler Limanı'nın da tarifeli yolcu-yük trafiğine açılmasını istediklerini bildirdi.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bölgesel olarak en büyük hedef pazar konumundaki Rusya Federasyonu ile ticari ilişkilerin müteaddit zamanlarda dar boğazlara, kısıtlamalara ve çeşitli teknik engellere maruz kaldığını ancak ticari ilişkilerin her zaman gerek bölge gerekse de ülkenin ihracatla kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

Rusya Federasyonunun, bölge ihracatçısı için bütün cefasına rağmen asla vazgeçilemeyecek bir pazar olduğunu vurgulayan Gürdoğan, DKİB olarak yanı başlarındaki bu dev pazarda yaşanan sorunları sürekli ilgili mercilere aktararak kısa vadede birçoğunu çözüme kavuşturmak suretiyle bölge ihracatına destek sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Gürdoğan, bu kapsamda Rusya Federasyonu ile ticarette yaşanan sıkıntılardan en önemlilerinin iş adamlarına vizede zorluklar çıkarılması, yeşil pasaport hamili iş adamlarına dahi vize serbestisi sağlanmaması ve tır şoförlerine vize rejimi uygulanması olduğunu aktardı.

Rusya Federasyonuna ticareti zorlaştıran söz konusu uygulamaları her fırsatta gerek hükümetler nezdinde gerekse de sektör-ülke eksenli platformlarda DKİB'in ısrarla gündeme getirmeye çalıştığının altını çizen Gürdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Konuyla ilgili olarak en son yaşanan gelişmelere göre, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararname ile uluslararası kara taşımacılığı yapan sürücüler, hizmet pasaport sahipleri, Rusya'ya kısa süreli iş gezileri için gelen iş insanlarına ve Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilciliklerinde çalışanlara yönelik vize uygulamasına son verilmiştir.

Bu çerçevede Putin'in, iş seyahati için ya da tır ve kamyon şoförü olarak Rusya'ya giden Türk vatandaşlarına uygulanan vize rejimini kaldırması iş adamlarımızca büyük oranda memnuniyetle karşılanmıştır. Rusya Federasyonu'nun gri ve yeşil pasaport sahipleri ile transit tır geçişi yapan şoförlere vize uygulamayacak olması ve böylece dış ticarette anılan ülke ile aramızda önemli bir teknik engel olarak değerlendirilen Türk vatandaşlarına ve iş adamlarına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının karşılıklı ticaretimize olumlu katkılar sağlayacağı öngörülmektedir."

Gürdoğan, "Doğu Karadeniz bölgesi ihracatçılarının, Sochi Limanı ile ona sadece 20 kilometre mesafede ve onun kadar önemli olan Adler Limanı'nın da tarifeli yolcu-yük trafiğine açılmasını istediklerine" dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bölgemize en yakın mesafedeki Sochi Limanı'nın yük trafiğine kapatılması sonrası geçen süre zarfında taleple vurgu yapılmasına rağmen Sochi sınırlarında bulunan ve yük tahliyeleri için inşa edilen ikinci liman olan Adler Limanı'na, Trabzon'dan tarifeli yolcu ve bölge ihtiyaçları nispetinde yük taşıyabilecek gemi seferlerine bugüne kadar müsaade edilmemiştir. Trabzon Limanı ile Adler Limanı arasında planlan gemi seferleri daha çok yolcu taşımacılığı yani turizm amaçlı olup bunun yanında sadece Sochi çevresi bölge ihtiyaçları ölçeğinde küçük çaplı yük taşımacılığı için düşünülmektedir. Oysa bölge ihracatçılarımız, yolcu ve potansiyeli ölçeğinde yük taşımacılığı amacıyla Trabzon Limanı'ndan, Adler Limanı'na yapılacak tarifeli gemi seferlerine müsaade edilmesini talep etmektedir."

İkili ticaretin arzu edilen seviyelere ulaştırılması ve potansiyeli ölçeğinde artış kaydetmesine imkan sağlaması ile Türk ve Rus iş adamlarının bölgeler arası ulaşımın kolay şekilde sağlanması mukabilinde ticari ilişkilerin hızlı şekilde gelişeceğine işaret eden Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı da Trabzon-Sochi ve Adler tarifeli gemi seferlerinin yeniden başlatılması konusunda gerekli izinlerin ivedilikle verilmesi faydalı olacaktır. Doğu Karadeniz ihracatçıları olarak buna hazırız, istekliyiz ve gayret içerisindeyiz. Vize serbestisi sevincinin getirdiği ivme ile bölgemizden Sochi ve Adler limanlarına yönelik karşılıklı tarifeli yük taşımacılığının yeniden gündeme getirilmesi yönündeki teşebbüslerimiz devam edecektir."

Kaynak: AA