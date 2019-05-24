Slaven Bilic, Beşiktaş-Kasımpaşa Maçını Tribünden Takip Etti!

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic, Kasımpaşa maçını tribünde takip etti. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan ve ardından İngiltere'nin West Ham United takımına giden Slaven Bilic, son olarak Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımını yönetmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BEŞİKTAŞ'TAKİ SON MAÇI

Karşılaşmayı locadan takip eden Slaven Bilic'in, Teknik Direktör Şenol Güneş'in son maçını Vodafone Park'tan takip etmesi, kafalarda soru işareti bıraktı. Özellikle Bilic'i gören birçok taraftar, Hırvat çalıştırıcının önümüzdeki sezon takımın başında olup olmayacağını merak etti.

Kaynak: İHA