Slaven Bilic, İskoçya Milli Takımı'nın Başına Geçiyor

Son olarak Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımını çalıştıran Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic için yeni bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basınının haberine göre İskoçya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için Slaven Bilic'i düşünüyor.

"BİLİC FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİ"

Daily Mail'e konuşan İskoç bir yönetici, ''Bilic, futbolu özledi ve İskoçya işi ile ilgileniyor. Federasyon onunla iletişime geçecek. Henüz resmileşmiş bir şey yok.'' ifadelerini kullandı. Avrupa Şampiyonası elemelerine kötü bir başlangıç yapan ve Kazakistan'a 3-0 yenilerek şaşırtan İskoçya için yeni teknik direktör adayları arasında Bilic'in yanı sıra Steve Clarke, Gianfranco Zola ve David Moyes'un da ismi geçiyor.

(Habertürk)