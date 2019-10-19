Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi
Süper Lig'de 8. hafta maçında Medipol Başakşehir evinde Göztepe'yi Skrtel'ın 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Zirve yarışından kopmak istemeyen Medipol Başakşehir evinde karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Göztepe'nin golünü 64. dakikada Soner Aydoğdu atarken, Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ise 11. dakikada Fredrik Gulbrandsen ve 90+2. dakikada Skrtel kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 14'e yükseltip zirve takibini sürdürürken, Göztepe 9 puanda kaldı.
MAÇIN GOL DAKİKALARI
11. dakikada Epureanu'nun ara pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Gulbrandsen'in kaleci Beto ile karşı karşıya kalıp çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
64. dakikada Gulbrandsen hatalı pasında orta sahada araya giren Soner'in topla birlikte ilerleyip ceza yayı üzerinde Soner'in vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
90+2. dakikada Robinho'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun indirdiği topa Crivelli kafa ile vurdu. Savunmadan seken topu arka direkte alan Skrtel'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1