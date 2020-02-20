Skov Olsen'in Bologna'da İlk Golü

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:20

Devre arasında Nordsjaelland takımından Bologna'ya transfer olan 20 yaşındaki sağ kanat Skov Olsen, takımının Napoli'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Bologna formasıyla ilk golünü attı. Sağ kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Olsen, düzgün bir vuruşla topu Napoli ağlarına bıraktı.