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Skov Olsen'in Bologna'da İlk Golü

Devre arasında Nordsjaelland takımından Bologna'ya transfer olan 20 yaşındaki sağ kanat Skov Olsen, takımının Napoli'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Bologna formasıyla ilk golünü attı. Sağ kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Olsen, düzgün bir vuruşla topu Napoli ağlarına bıraktı.

20.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:20

Devre arasında takımından 'ya transfer olan 20 yaşındaki sağ kanat Skov Olsen, takımının 'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Bologna formasıyla ilk golünü attı. Sağ kanatta ceza sahası içinde topla buluşan Olsen, düzgün bir vuruşla topu Napoli ağlarına bıraktı.

Kaynak: Dugout

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