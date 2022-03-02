Sivassporlu Ziya Erdal'dan Volkan Demirel'e küfür tepkisi: Şu an içeride ağlıyor

Sivasspor'da Ziya Erdal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karagümrük'ü yenerek yarı finale çıktıkları maç sonrası teknik direktör Volkan Demirel'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HOCANIN HALA FUTBOLCULUKTA KALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ziya Erdal yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda tatsız olaylar yaşandı. Rakip takım hocası(Volkan Demirel), bizim 20 yaşındaki oyuncumuz Kerem Atakan'a küfür etti. Hocanın, hala futbolculukta kaldığını düşünüyorum. Yakışık kalmadı. Maçın sonunda rakip takım hocası, bizim milli takım oyuncusuna küfür edemez. Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş." dedi.

"POZİSYON VERMEDİK"

Deneyimli futbolcu ayrıca, "Bu lig maçından farklıydı, Karagümrük ile iki lig maçı oynadık. Dikkatli oynamamız gerekiyordu. Bunun bilinciyle sahaya çıktık, ilk yarı iki tane net pozisyondan yararlanamadık. İkinci yarı da golü bulduk ve skoru tutmasını bildik. Yanılmıyorsam son dakikalarda bir pozisyon verdik, onun dışında da pozisyon vermedik." ifadelerini kullandı.

"VOLKAN HOCA'NIN BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINA İNANMIYORUM"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise yaptığı açıklamada, "Biz teknik direktörlere yakışmaz, hele rakip takım oyuncusu ile muhatap olmak yakışmaz. Ben Volkan Hoca'nın böyle bir şey yapacağına inanmıyorum." dedi.

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