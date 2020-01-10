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Sivasspor, Yasin Öztekin'i renklerine kattı

Lider D.G. Sivasspor, ligin ilk yarısında Göztepe formasını giyen Yasin Öztekin'i renklerine ekledi.

10.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 10.01.2020 20:16
Sivasspor, Yasin Öztekin'i renklerine kattı

Lider D.G. , ligin ilk yarısında Göztepe formasını giyen 'i renklerine ekledi.


Ligin ilk yarısını lider olarak kapatan D.G. Sivasspor, ilk yarıda Göztepe formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu Yasin Öztekin ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın isteği üzerine anlaşılan futbolcu ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalanması bekleniyor.


İlk yarıda Göztepe forması ile 26 maça çıman tecrübeli futbolcu 8 gol atmıştı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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