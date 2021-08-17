Sivasspor'un 19 maçlık serisi sona erdi
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Sivasspor'un 19 maçlık serisi sona erdi

Sivasspor'un 19 maçlık serisi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 1. haftasında sahasında İH Konyaspor'a 1-0 mağlup olan DG Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'in 1. haftasında sahasında İH Konyaspor'a 1-0 mağlup olan DG Sivasspor'un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig'de geçen sezonun 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Dün sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı ekibin 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Öte yandan Sivasspor, Konyaspor'a 10 maçın ardından sahasında yenildi. - SİVAS

Sivasspor'un 19 maçlık serisi sona erdi
Sivasspor'un 19 maçlık serisi sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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