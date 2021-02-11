Sivasspor'u 1-0 yenen Antalyaspor, yarı finalde Alanyaspor ile eşleşti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde son dakikaları büyük heyecana sahne olan maçta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale çıktı. Antalyaspor, Galatasaray'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ile final mücadelesi verecek.