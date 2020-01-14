Sivasspor, Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lük üstünlüğü ile sona erdi. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 49. dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare kaydetti.
RÖVANŞ 23 OCAK'TA
Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat 14:00'de Malatya'da oynanacak.
"EMRE'NİN FITIĞINDA PROBLEM MEYDANA GELDİ"
Maç sonunda konuşan Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç'ın fıtığında problem meydana geldi. Appindangoye'nin adalesi çekti. Marcelo'nun da ayak bileğinde problem var." dedi.