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Sivasspor, Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 4-0 yendi.

14.01.2020 21:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 21:09
Sivasspor, Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti

Ziraat son 16 turu ilk maçında Demir Grup Sivaspor, sahasında BTC Türk 'u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 4-0'lük üstünlüğü ile sona erdi. 'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 49. dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare kaydetti.

RÖVANŞ 23 OCAK'TA

Karşılaşmanın rövanşı 23 Ocak Perşembe günü saat 14:00'de Malatya'da oynanacak.

"EMRE'NİN FITIĞINDA PROBLEM MEYDANA GELDİ"

Maç sonunda konuşan Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç'ın fıtığında problem meydana geldi. Appindangoye'nin adalesi çekti. Marcelo'nun da ayak bileğinde problem var." dedi.


Haber Videosu

: Sivasspor, Malatyaspor'u 4-0 mağlup etti
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