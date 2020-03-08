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Mete Kalkavan, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Sivasspor maçında verilen penaltı kararı, Galatasaraylıların tepkisini çekti

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçında, sarı-kırmızılıların tepkisini çeken bir pozisyon yaşandı. Seri'nin Fernando'ya yaptığı müdahaleye penaltı kararını veren Mete Kalkavan'a Galatasaraylı futbolcular uzun süre itiraz etse de hakemin kararı değişmedi.

08.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:46
Sivasspor maçında verilen penaltı kararı, Galatasaraylıların tepkisini çekti

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Sivasspor'un atak geliştirdiği sırada Michael Seri, havadan gelen topu uzaklaştırmak isterken Fernando'ya müdahalede bulundu. Hakem Mete Kalkavan oyunu devam ettirirken, VAR hakemi Atilal Karaoğlan, pozisyonla ilgili olarak Kalkavan'ı uyardı. Kenara giderek pozisyonu izleyen Mete Kalkavan düdüğünü çaldı ve penaltı noktasını gösterdi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Galatasaraylı futbolcular, penaltı kararının ardından Mete Kalkavan'a itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.

Mete Kalkavan'ın verdiği kararın yanlış olduğunu düşünen Galatasaraylı taraftarlar da sosyal medyada sert tepki gösterdi.

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Sivasspor maçında verilen penaltı kararı, Galatasaraylıların tepkisini çekti

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Demir Grup Sivasspor maçında verilen penaltı kararı, Galatasaraylıların tepkisini çekti

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