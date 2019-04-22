Sivasspor Kalecisi Tolgahan: Top Auta Gidecek Sandım Gol Oldu

Burak Yılmaz'ın 87. dakikada golünü anlatan Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar, "Burak'ın golünde 4 kişilik baraj kurmuştuk. 2 de Beşiktaşlı oyuncu girdi baraja, önüm kapandı. Top auta gidecek sandım ama güzel gol oldu." dedi.

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, Sivasspor'u Vida ve Burak Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.

Maç sonunda beIN Sports'a konuşan Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar, "Burak'ın golünde 4 kişilik baraj kurmuştuk. 2 de Beşiktaşlı oyuncu girdi baraja, önüm kapandı. Burak da klasına yakışır bir vuruş yaptı. Topu gördüğümde auta gidiyor sandım ama güzel gol oldu. Burak Yılmaz'ı ve Beşiktaş'ı tebrik ediyorum" dedi.

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