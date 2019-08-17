Sivasspor kalecisi Samassa, ambulansla sahayı terk etti

17.08.2019 22:49

Beşiktaş'ın Amerikalı oyuncusu Tyler Boyd ile Sivasspor kalecisi Samassa çarpıştı. Tyler Boyd'un müdahalesi Samassa'nın karın bölgesine gelirken, her iki oyuncu kafa kafaya da çarpıştı. Yapılan müdaheleler sonrasında Samassa saha kenarı geldi.

AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

Samassa, sağlık ekipleriyle kenara geldikten sonra 'Başım dönüyor' şeklinde bir el ifadesi yaptı ve ardından yere düştü. Sağlık ekipleri, oyuncuya ilk müdahaleyi yaparken ambulans ile hastaneye götürüldü.

Samassa'nın beyin tomografisi çekilmesi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.