Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçta, penaltı vuruşu sırasında kural hatası yapıldığı iddia edilmişti. IFAB'ın oyun kuralları talimatlarında, söz konusu pozisyonla ilgili yazan kurallar ortaya çıktı.

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçın ikinci yarısındaki penaltı anı en çok konuşulan olaylardan oldu.

Maçın 59. dakikasında Emre Kılınç penaltı vuruşunda Fernando Muslera'ya takılırken, sonrasında dönen topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyona tepki gösterdiler ve pozisyonda kural hatası olduğunu iddia ettiler.

ENDİREKT SERBEST VURUŞ VERİLMESİ GEREKTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Emre Kılınç'ın vuruşu yaptığı sırada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına erken girdiği ve kurallar gereği penaltının kaçmasının ardından Mete Kalkavan'ın endirekt serbest vuruş vererek, Galatasaray'ın oyuna başlaması gerektiği öne sürüldü.

Sivassporlu taraftarlar da Galatasaraylı oyuncuların da vuruş yapılmasından önce ceza sahası içerisine girdiğini belirttiler ve pozisyonun hakem hatası olduğunu dile getirdiler.

PEKİ KURAL NE DİYOR?

IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) Oyun Kuralları talimatlarında 'Penaltı Vuruşu' maddesinin 'İhlaller ve Cezalar' başlıklı bölümünde kural şu şekilde anlatılmakta;

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

- Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

- Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır."

NOT:Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.