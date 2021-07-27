Sivasspor'da Petrocub mesaisi sürüyor
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Sivasspor'da Petrocub mesaisi sürüyor

Sivasspor'da Petrocub mesaisi sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından minyatür kale maç ve çabukluk çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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