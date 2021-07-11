Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a sürpriz doğum günü
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Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a sürpriz doğum günü

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a sürpriz doğum günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'da, 31 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.

DG Sivasspor'da, 31 yaşına giren kaleci Ali Şaşal Vural için doğum günü kutlaması yapıldı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, Ali Şaşal'ın doğum günü kırmızı-beyazlı ekibin teknik heyeti ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Sivasspor, Gerede'de yeni sezon öncesi kamp yaptığı otelde kaleci Ali Şaşal Vural için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Ali, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. - SİVAS

Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a sürpriz doğum günü
Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal'a sürpriz doğum günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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