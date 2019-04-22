Sivasspor-Beşiktaş Maçının VAR Hakemi Koray Gençerler

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor'un konuğu olacak. 20.00'da başlayacak mücadelede Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.

Kaynak: İHA