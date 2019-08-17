Sivasspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

17.08.2019 20:38

Süper Lig'de 1. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve geçtiğimiz sezonun son maçında kırmızı kart gören Lens Sivasspor maçında forma giymiyor.