Sivasspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinden Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, forvette Güven Yalçın'a şans veriyor.

17.08.2019 20:38
Sivasspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 1. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

İŞTE İLK 11'LER

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve geçtiğimiz sezonun son maçında kırmızı kart gören Lens Sivasspor maçında forma giymiyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et