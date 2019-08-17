Sivasspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 1. hafta mücadelesinden Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, forvette Güven Yalçın'a şans veriyor.
Süper Lig'de 1. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşıyor. Maç öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Caner, Aaron, Ziya, Hakan, Mert Hakan, Isaac Cofie, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare
Beşiktaş: Utku, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel, Dorukhan, Ljajic, Boyd, Quaresma, Güven Yalçın
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve geçtiğimiz sezonun son maçında kırmızı kart gören Lens Sivasspor maçında forma giymiyor.